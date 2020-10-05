Россия, Франция и США выступили с заявлением по Карабаху

Участники Минской группы потребовали немедленного прекращения огня

Министры иностранных дел стран Минской группы – России, Франции и США – выступили с новым заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе. Главы МИД трех государств решительным образом осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в регионе.

Как сказано в заявлении, страны-участники Минской группы настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом. Министры иностранных дел России и Франции, а также госсекретарь США призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному прекращению огня.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха в очередной раз обострилась 27 сентября. Конфликт перерос в полномасштабные боевые действия с применением тяжелого вооружения. В Армении и Азербайджане объявлено военное положение.

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