Пашинян позвонил Путину

Премьер-министр Армении в понедельник провел телефонный разговор с президентом России

Срочную необходимость прекращения боевых действий подчеркнул Владимир Путин в разговоре с Николом Пашиняном. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Отмечено, что в зоне нагорно-карабахского конфликта продолжаются бои. Противостояние приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон.

Последняя информация о происходящем в зоне конфликта – в репортаже "ТВ Центра":

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