ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

08:26
  • вторник
  • 06 октября 2020

Митингующие захватили здание правительства и освободили Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти.
Экс-президент Киргизии приговорен к 11 годам тюрьмы

Злоумышленники использовали итоги парламентских выборов как повод для переворота, заявил киргизский лидер. Жээнбеков призвал лидеров партий успокоить своих сторонников и не поддаваться на провокации. ЦИКу стоит расследовать нарушения и в случае необходимости аннулировать результаты выборов, передает "Интерфакс".

"Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле", - заявил он.

В Киргизии накануне начались акции против результатов парламентских выборов. Около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики, собрались на центральной площади в Бишкеке и вступили в столкновения с силовиками. По последним данным, пострадали около 600 человек. Есть погибший.

Несколько десятков митингующих захватили здание Дома правительства и никого не впускают. Пришедшие с утра на работу сотрудники аппарата не могут приступить к своим обязанностям. Кроме того, митингующие освободили из-под стражи экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. По предварительным данным (после обработки 98% протоколов), в парламент прошли две проправительственные партии и две центристские: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.