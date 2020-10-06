Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

Митингующие захватили здание правительства и освободили Атамбаева

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в ночь на 6 октября в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

Злоумышленники использовали итоги парламентских выборов как повод для переворота, заявил киргизский лидер. Жээнбеков призвал лидеров партий успокоить своих сторонников и не поддаваться на провокации. ЦИКу стоит расследовать нарушения и в случае необходимости аннулировать результаты выборов, передает "Интерфакс".

"Мир нашей страны и безопасность нашего общества - это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле", - заявил он.

В Киргизии накануне начались акции против результатов парламентских выборов. Около 2 тысяч человек - сторонников партий, не прошедших в парламент республики, собрались на центральной площади в Бишкеке и вступили в столкновения с силовиками. По последним данным, пострадали около 600 человек. Есть погибший.

Несколько десятков митингующих захватили здание Дома правительства и никого не впускают. Пришедшие с утра на работу сотрудники аппарата не могут приступить к своим обязанностям. Кроме того, митингующие освободили из-под стражи экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. По предварительным данным (после обработки 98% протоколов), в парламент прошли две проправительственные партии и две центристские: "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан". Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"