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Биолог усомнился в природной версии катастрофы на Камчатке

09:41
  • вторник
  • 06 октября 2020

Причиной загрязнения воды называли разложение водорослей

Роспотребнадзор проводит обследование людей, пострадавших от контакта с загрязненной водой на Камчатке. По данным ведомства, серьезных изменений здоровья не отмечено. Причины экологического ЧП, которое привело к гибели морских животных, предстоит установить, по данным, которые обнародовал глава Минприроды, предварительные анализы проб воды и почвы не выявили наличие нефтепродуктов или их аналогов. В понедельник были названы три основные версии случившегося - техногенный фактор, природное явление и сейсмическая активность.

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Своим мнением о катастрофе на Камчатке в эфире программы "События. 25-й час" поделился научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

— Что могло стать причиной загрязнения?
— В первую очередь, нужно определиться с источником загрязнений. Чисто гипотетически могут быть природные причины, которые к такому приводят, например, одноклеточные водоросли, которые при массовой разложении, выделяют ядовитые вещества. Но это маловероятно в данной ситуации, слишком масштабно. А если техногенная версия, нужно разобраться с источником. Либо это вещества, которые попали с реками, либо что-то, что произошло на глубине океана. Потому что мы видим, что выброшены морские звезды и ежи – представители донной фауны.

— Сколько времени займет восстановление?
— В первую очередь, нужно выяснить: если это было воздействие токсичного вещества, то что это было за вещество. Океан большой, там идут процессы перемешивания больших масс воды. В принципе, если даже это воздействие токсичного вещества, и оно не накапливается в живых организмах дальше, то есть вероятность, что достаточно быстро. Грубо говоря, это годы.

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