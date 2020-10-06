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Болеющий коронавирусом Трамп обратился к американцам

08:23
  • вторник
  • 06 октября 2020

Президент выписался из госпиталя и переехал в Белый дом

Дональд Трамп, у которого в прошлую пятницу тесты показали наличие коронавируса, выписался из госпиталя. Он уже приехал в Белый дом, но никаких мероприятий сегодня в его расписании нет, передает "ТВ Центр".

Для президента оборудовали временный кабинет недалеко от приёмной личного врача, на цокольном этаже Белого дома. В эфире CNN на основе списка препаратов, которыми лечили Трампа попытались сделать вывод о его самочувствии. Одно из лекарств в США разрешено к применению только в экстренных случаях, другое подавляет иммунитет, а ещё применялся так называемый коктейль из антител.

 Эксперты считают, что состояние Трампа может вызывать опасения. Но сам американский пациент №1 в своем обращении заверил, что у него всё хорошо.

"Не бойтесь коронавируса. Мы победим его. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно. Не давайте ему распоряжаться вашей жизнью. Мы должны быть решительными. Как ваш лидер я должен был это сделать. Я знал, что это опасно, но я должен был это сделать. Я действовал решительно, я стоял во главе. Любой, кто является лидером, поступил бы точно так же, как я. И я знаю, что есть риск, что есть опасность, но это нормально", - сказал президент.

 

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