Первый после войны велопробег стартовал в Латакии

В нем участвуют и российские спортсмены

В сирийской Латакии стартовал международный велопробег. В первых после войны соревнованиях участвуют 160 спортсменов, в том числе и российские велогонщики.

Традиционное предстартовое "Россия вперед!" они произносили множество раз. Сегодня эти слова впервые звучат в Сирии. Российскую команду велогонщиков из Татарстана пригласили участвовать в пробеге по Горной Латакии.

"Мы приехали, чтобы поддержать сирийский народ. В дальнейшем планируем заключить соглашение с олимпийским комитетом Сирии. Также приглашаем в Республику Татарстан, чтобы поделиться опытом, презентовать нашу республику и рассчитываем на долгосрочное сотрудничество", - говорит начальник международного отдела Министерства спорта Татарстана Марсель Мефтахов.

Девять российских велосипедистов в Сирии впервые. Говорят, гостеприимство и всю красоту этой страны почувствовали едва спустились с трапа самолета. Уже побывали в Дамаске.

Перед выходом на старт - обмен приветствиями с сирийскими спортсменами. На трассе они уже будут соперниками. Дистанция в сорок с небольшим километров начинается на высоте 1100 метров и заканчивается в родном городе президента Сирии Аль-Кирдахе. Этот велопробег раньше был традиционным и проходил в начале октября каждые два года. Все планы спутала война. Теперь пришло время возрождать традиции.

"В первую очередь, это спортивное мероприятие. Но оно имеет и еще несколько значений - туристическое и политическое, особенно после войны, которая длилась почти 10 лет. Спорт - это самый короткий путь к миру", - говорит глава комитета по спорту Сирии Фираз Мааль.

На старте 165 участников из 7 стран. Экипировка самая разная. Есть горные велосипеды, и простые шоссейные. Раньше пробег проходил по скоростным трассам Сирии. На этот раз решили усложнить маршрут. Горная Латакия это не только красивейшие виды, но и крутые подъемы и спуски, где испытания проходят и люди и техника.

Первую помощь кому-то из участников приходятся оказывать уже вскоре после старта. Но сходить с дистанции никто не собирается. Тем более что зрители на всем протяжении гонки поддерживают всех участников.

"Видно, что велоспорт поднимают тут. И хотят вернуть к тем годам, когда сирийская федерация действительно была очень мощная и большая. Виды замечательные. Я сам очень люблю путешествовать. Сирия мне открылась с другой стороны. И люди, которые сюда приедут, могут не только понежиться в прозрачном море, но еще и подышать свежим горным воздухом", - говорит велогонщик Марат Юсупов.

Организаторы пробега говорят: для победителей и призеров подготовлены медали и ценные призы. Но все понимают - это тот самый случай, когда главное не победа, а участие. И еще один шаг к новой, мирной жизни в истерзанной войной стране.

Алексей Платонов, Владимир Черных. "ТВ Центр". Сирия.

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