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Уровень воды в реках Хабаровского края продолжает снижаться

09:06
  • вторник
  • 06 октября 2020

Спасатели устраняют последствия паводков

В Хабаровском крае спасатели устраняют ущерб, нанесенный паводком. В регионе пострадали 53 населённых пункта, передает "ТВ Центр".

Сотрудники МЧС продолжают работать в Комсомольске-на-Амуре. Там откачивают воду с улиц и из подвалов жилых домов. В селе Корсаково после схода паводка жителям помогают привести в порядок пострадавшее от воды жильё до наступления холодов. Для просушки зданий в посёлок доставили тепловые пушки.

Также жителям привезли тёплые вещи и питьевую воду. В Нанайском районе, где размыло дороги, спасатели организовали лодочную переправу. В регионе остаются подтопленными десятки жилых домов и сотни дачных участков.

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