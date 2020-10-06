Регионы вводят дополнительные меры для сдерживания коронавируса

Заболеваемость ковидом растет

В российские регионы поступили новые партии отечественной вакцины против коронавируса "Спутник-V". В первую очередь прививки делают врачам, работающим в красной зоне, передает "ТВ Центр".

Одновременно с этим власти на местах принимают дополнительные меры, чтобы предотвратить резкое распространения инфекции. В Свердловской области продлен режим самоизоляции для пожилых людей и тех, у кого имеются хронические заболевания.

На Сахалине из-за роста заболеваемости школьников со следующей недели отправляют на досрочные двухнедельные каникулы. А в Калининграде помощь заболевшим оказывают врачи многофункционального медцентра, построенного силами Минобороны. Клиника оснащена самым современным оборудование, которое позволяет быстро поставить диагноз и проводить лечение.

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