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Звезда шоу "Холостяк" насмерть сбила пешехода

08:35
  • вторник
  • 06 октября 2020

Авария произошла в центре столицы

В Москве на Кутузовском проспекте произошла смертельная авария. Участница шоу "Холостяк" Виктория Короткова на джипе сбила человека, он скончался на месте.

В Госавтоинспекции рассказали, что ДТП произошло вечером в понедельник, 5 октября, на седьмом километре Кутузовского проспекта. Пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном для этого месте. Короткова сбила его на джипе "Мерседес-Гелендваген".

От полученных травм неизвестный скончался, его личность устанавливается. Как рассказала одна из очевидцев аварии, "живого места от человека не осталось".

Отмечается, что ДТП было совершено на автомобиле, зарегистрированном на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей, передает РЕН ТВ.

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