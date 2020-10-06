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Пенсионерам предложили доплачивать за работу в условиях распространения COVID

08:44
  • вторник
  • 06 октября 2020

Они рискуют больше других

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить зарплату людям пенсионного возраста, которые работают в условиях ограничительных мер, связанных с ситуацией с коронавирусом.
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Хамзаев отметил, что некоторые россияне старше 60 и 65 лет продолжают ездить в общественном транспорте и работать, поскольку их присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования предприятия. Они не могут трудиться дистанционно или передать свои обязанности коллегам.

Продолжая работать, пенсионеры рискуют заразиться COVID-19. При этом известно, что люди старше 60 лет тяжело переносят заболевание. 

"В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность введения мер дополнительной финансовой поддержки данной группы граждан, а именно предусмотреть доплату в размере МРОТ к заработной плате работающим пенсионерам, которые не смогут выполнять свои трудовые обязательства в дистанционной форме", - написал Султан Хамзаев главе Минтруда Антону Котякову. Копия письма есть у RT

Напомним, что столичные власти рекомендовали предприятиям перевести на "удаленку" 30% сотрудников. В первую очередь это касается пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Такая мера необходима для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции и избежать более жестких ограничений.   

С 1 октября величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) в столице увеличилась до 20 361 рубля.

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