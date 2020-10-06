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Дерматолог нашел неожиданную пользу от ношения медицинских масок

09:04
  • вторник
  • 06 октября 2020

Маски помогают сберечь не только здоровье, но и красоту

В холодное время года у многих людей начинают пересыхать и трескаться губы, что доставляет дискомфорт. Неожиданно, но помочь с решением проблемы могут защитные маски, которые приходится носить из-за пандемии коронавируса, заявил дерматолог Алексей Едемский.

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Врач объяснил, что губы могут начать сохнуть из-за перепада температуры, ветра и сухого воздуха. Хейлит, а именно так называется эта проблема, поражает кожу, слизистую оболочку и красную кайму губ. Чтобы избежать воспалений, следует правильно ухаживать за кожей губ.

"Когда мы выходим на улицу, необходимо использовать гигиенические помады, которые создают защитную пленку и предотвращают испарение влаги с поверхности кожи. А когда находимся в помещении, можем использовать средства с увлажняющим эффектом, например, с глицерином, с гиалуроновой кислотой. Увлажняющие средства необходимо использовать именно в помещении, поскольку на улице за счет выраженной гидратации от минусовых температур травматизация губ будет еще больше", - рассказал Едемский.

Однако хейлит может возникать из-за нехватки или переизбытка витаминов, передает Радио Sputnik.

Дерматолог подчеркнул, что при постоянном ношении защитных масок губы точно не будут пересыхать. "Под маской создается парниковый эффект, это не усугубляет хейлит, а может, наоборот, в каком-то смысле, улучшить состояние, потому что влажность под маской больше", - резюмировал врач.

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