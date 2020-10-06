Названа группа людей с врожденной защитой от COVID-19

Переболевшие сезонным ОРВИ, возможно, также могут иметь иммунитет к вирусу

Люди с определенными мутациями в генах не могут заразиться коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом РИА Новости рассказали в Роспотребнадзоре. В частности, изменения в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для попадания в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса".

Кроме того, ряд американских ученых утверждают, что некоторые переболевшие ОРВИ могут получить иммунитет ко многим вирусам, в том числе и к COVID-19. Однако специалисты Роспотребнадзора затруднились сказать, насколько такой иммунитет эффективен.

В ведомстве напомнили, что коронавирус может вызвать обострение хронических заболеваний, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

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