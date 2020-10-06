В России резко выросло число банкротов

Процедура банкротства стала проще и понятнее

С начала года число банкротств физлиц выросло на 64,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как пишут "Известия" со ссылкой на "Федресурс", в этом году суды признали несостоятельными 77 тысяч россиян, включая индивидуальных предпринимателей. Каждое шестое банкротство пришлось на сентябрь. В этом месяце банкротами стали 12,2 тысячи граждан. Это на 94,6% больше аналогичного периода 2019 года.

Чаще всего через процедуру банкротства проходят жители Москвы, Московской области, Самарской области, Петербурга, Краснодарского края и Свердловской области. 94% процедур запустили сами должники, в остальных случаях это сделали конкурсные кредиторы и налоговая.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин считает, что увеличение числа банкротов связано с ростом информированности граждан. Все больше людей узнает о том, как можно освободиться от долгов через процедуру внесудебного банкротства. Этот механизм становится проще и понятнее, говорит Юхнин. По его мнению, в будущем количество банкротов будет увеличиваться за счет должников, которые обеднели за время пандемии COVID-19.

Отметим, что институт личного банкротства существует с октября 2015 года. За это время банкротами стали 240,3 тысяч граждан.

Профессор Финансового университета при правительстве России Константин Ордов заявил, что процедура внесудебного банкротства дает человеку возможность снова стать полноценным членом общества.

Генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович, в свою очередь, предупредил, что статус банкрота затрудняет процесс получения новых кредитов, создания своего дела и трудоустройства на ответственные позиции.

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