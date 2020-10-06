Ученый отверг версию о загрязнении воды на Камчатке вулканами

В мировой практике нет таких примеров

Директор камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров считает, что сейсмическая и вулканическая активность не могли стать причиной загрязнения прибрежных вод Камчатки.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже, раздражении на коже после купания и опухших глазах. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Власти региона предполагают, что причиной загрязнения воды могли стать техногенное загрязнение, природные явления или сейсмическая активность.

Чебров отметил, что геодинамические явления едва ли могли стать причиной загрязнения. Он напомнил, что в последнее время в регионе не происходило крупных землетрясений, а в заливе нет подводных вулканов.

Эксперт подчеркнул, что в мировой практике нет примеров массовых отравлений после землетрясений. "В нашем же случае все вообще просто. За последнее время сейсмичность Камчатки не демонстрирует выдающихся показателей. И в Авачинском заливе также не происходило чего-то заметного, только слабые события… Таким образом, влияние сейсмичности на выбросы вредных веществ можно полностью исключить", - резюмировал Чебров.

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