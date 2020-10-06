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Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Ани Кравцовой

10:29
  • вторник
  • 06 октября 2020

У девочки редкий врожденный порок сердца

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita собрали средства на лечение десятилетней Ани Кравцовой. У девочки редкий врожденный порок сердца - единственный желудочек и атрезия легочной артерии. Даже при малейшей физической нагрузке начинаются одышка и цианоз.

Сделать сложнейшую операцию готовы врачи из клиники в Нидерландах. Но стоимость лечения для обычной семьи из подмосковного Ногинска немыслимая - 3 миллиона 867 тысяч 904 рубля.

Собрать нужную сумму помогли зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от родителей Ани:

"Наша семья всегда будет благодарить всех и каждого за то, что Вы не остались равнодушными и поддержали нас в этот трудный период жизни! Спасибо, что помогли и откликнулись на нашу мольбу о помощи! Вы дали нам надежду! Спасибо тем людям, кто не проходит мимо чужой беды!

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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