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Умер ведущий "Радио 7" Рубен Акопян

09:35
  • вторник
  • 06 октября 2020

Ему было 48 лет

В Москве скончался ведущий "Радио 7" Рубен Акопян.

Предварительная причина смерти - сердечная недостаточность, пишет StarHit. Акопяну было всего 48 лет.

"Рубен всегда был источником оптимизма, юмора и жизнелюбия. Его голос знали и любили миллионы слушателей по всей стране, а коллеги отметили неоспоримый талант - премией за достижения в области радиовещания", - написал его коллега Антон Коробков

Рубен Акопян отдал работе на радио 25 лет своей жизни. Долгое время он вел утреннее шоу "Утро на Семи Холмах" в паре с Евой Корсаковой, а затем ушел в вечернее шоу "Однажды в городе".

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