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Муцениеце осудила Тарзана за измену Королевой

09:57
  • вторник
  • 06 октября 2020

Измена для нее непростительна

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце резко прокомментировала интервью, которое певица Наташа Королева и стриптизер Тарзан дали Ксении Собчак.
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"Ксю, спасибо за правду", - написала Муцениеце в Instagram, обращаясь к Собчак. Королева и Тарзан, по ее мнению, предстали такими, какие они есть. Певица всеми силами защищает мужа, который изменил ей после 17 лет брака, а стриптизер ищет виновных в его поступке. Он кается, она прощает. 

"Косить под дебила - лучший способ снять ответственность", - заявила Муцениеце, которая недавно развелась с актером Павлом Прилучным. 

Агата Муцениеце призвала женщин не защищать мужчин, совершивших низкий поступок. Даже если этот мужчина, как в случае с Тарзаном и Королевой, спас тебе жизнь. "Спасти вас могут и врачи", - написала звезда. 

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись в июне. Вскоре после этого стало известно о романе Прилучного со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович. В отличие от Королевой, Муцениеце, видимо, не готова терпеть измены возлюбленного. Муцениеце сейчас ведет на YouTube программу, где общается с известными людьми на тему развода и семейной жизни. 

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