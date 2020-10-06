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Сергунина: Для сотрудников НКО в октябре проведут серию бесплатных вебинаров

09:44
  • вторник
  • 06 октября 2020

Занятия помогут разобраться в тонкостях юриспруденции

В Москве в течение октября в рамках проекта "НКО ЛАБ" пройдет серия бесплатных вебинаров, сообщила заммэра города Наталья Сергунина. Участникам мероприятия расскажут о правовых аспектах деятельности некоммерческих организаций.

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"Юристы-практики познакомят участников с правовыми основами работы НКО, расскажут, как правильно оформить трудовые и гражданско-правовые отношения, когда нужно сдавать отчетность в налоговую службу и другие инстанции", - рассказала заместитель мэра Москвы.

Первый вебинар пройдет во вторник, 6 октября. На нем будут рассматриваться правовые основы деятельности НКО и волонтерских организаций. Следующий вебинар состоится 8 октября, специалисты объяснят особенности оформления трудовых правоотношений с сотрудниками НКО. 14 октября сотрудники НКО узнают о юридических особенностях работы с контрагентами, партнерами и клиентами.

Также вебинары запланированы на 15 и 21 октября, начало занятий в 16:00, передает АГН "Москва". Посмотреть расписание и зарегистрироваться на мероприятие можно на портале "Душевная Москва".
 

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