Руководители европейских компании объяснили, почему сложно работать в России

Иностранные бизнесмены рискуют, выходя на российский рынок

Несмотря на устойчивость европейских компаний на российском рынке, некоторые специфические факторы негативно сказываются не только на самих организациях, но и на экономике всей страны. На это указывает исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России", которое регулярно проводится с 2011 года.

На деятельности компаний отрицательно сказывается волатильность российской валюты, считают 77% респондентов. 73% уверены, что бизнес страдает из-за антироссийских санкций, а 64% заметили сокращение прибыли на фоне пандемии коронавирусной инфекции. 56% опрошенных отнесли к негативным фактором политику США в отношении России.

"Кроме того, в сравнении с 2019 годом значительно выросло негативное влияние на бизнес цен на нефть: в 2020 году это отметил 51% компаний-участников опроса против 26% годом ранее", - сказано в результатах исследования.

Опрос проводился в июле и августе текущего года, в нет поучаствовали 90 топ-менеджеров компаний – членов АЕБ, работающих на территории России, передает РИА Новости.

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