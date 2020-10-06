Опубликовано видео боя истребителей МиГ-31 в стратосфере

Учения прошли близ Камчатки

Воздушный бой на предельных высотах, место действия - стратосфера. Таков был сценарий учебных полётов экипажей морской авиации Тихоокеанского флота на Камчатке.

Условный нарушитель поднялся на 20 километров и перешёл на сверхзвуковую скорость. Пилотам перехватчика МиГ-31 усложнили задачу: поиск противника им пришлось осуществлять самостоятельно, без участия наземных средств ПВО.

Самолёт противника был обнаружен, по нему ударили ракетами класса "воздух-воздух" большой дальности. Этот эпизод сымитировали с помощью электроники. Условная цель, как сообщается, была успешно поражена, передает "ТВ Центр".

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