Потерпевшие по делу Ефремова подали иски к актеру на 3 млн рублей

Ранее они отказались "от грязных денег" актера

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова подали иски по компенсации морального вреда на три миллиона рублей.

Об этом РИА Новости заявил их адвокат Александр Добровинский. Эти деньги семья погибшего Сергея Захарова планирует отдать на благотворительность.

"Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но, в первую очередь, таким же пострадавшим, как они", - объяснил защитник.

Ранее потерпевшие просили взыскать с актера "по одному рублю", поскольку им "не нужны грязные деньги Ефремова".

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице.

В ходе судебного процесса адвокат Ефремова Эльман Пашаев всячески пытался доказать, что артист не сидел за рулем автомобиля, но в результате актер признал себя виновным. Суд приговорил Ефремова к 8 годам в колонии общего режима, штрафу в 800 тысяч рублей и лишению водительских прав на 3 года после освобождения.

После оглашения приговора актер отказался от услуг Пашаева. Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев обратился в суд с просьбой смягчить приговор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"