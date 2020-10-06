Российского военного и его брата задержали за госизмену (видео)

Их заключили под стражу

Сотрудники ФСБ задержали российского военного и его брата, проживающего в Эстонии. Их подозревают в передаче эстонским спецслужбам сведений, которые относятся к гостайне.

Как сообщается на сайте ФСБ, одного из мужчин задержали в Смоленске, другого - в Пскове. Суд заключил братьев под стражу.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Им грозит от 12 до 20 лет заключения и штраф до 500 тысяч рублей.

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