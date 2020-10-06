Озвучены три главных страха россиян

Психолог рассказал, чего мы боимся

Регулярные стрессы и напряжение, а также непрекращающийся поток информации, в котором вынуждены существовать люди, приводят к появлению массы опасений и фобий. Психолог Сергей Ланг рассказал, чего больше всего боятся жители России.

Эксперт выяснил три основных страха россиян. Самой популярной фобией оказался страх одиночества. Сильнее и чаще всего он проявляется у женщин.

"Страх остаться в одиночестве, не родить ребенка, не иметь рядом с собой любимого человека – является одной из самых распространенных фобий, которая мешает качеству жизни. За последние годы увеличился приток одиноких женщин, которые не верят в себя и концентрируют свое внимание на том, что время уходит", - заявил Ланг.

Следующим по популярности идет страх потерять работу. Особенно он обострился в период пандемии. Психолог отметил, что люди концентрируются на переживаниях о возможной потере работы и меньше внимания уделяют своим трудовым обязанностям, из-за чего падает работоспособность.

Заключительной в тройке самых распространенных страхов стала аэрофобия. "Людей, которые боятся летать или сесть в самолет, отказывают себе в дальних поездках, выбирают себе отдых в железнодорожной или автомобильной доступности, лишь бы не летать, становится все больше. Это происходит из-за того, что часто сообщают о случившихся авиакатастрофах, и это откладывается в сознании людей. Психика человека устроена так, что мы любую проблему проецируем на себя. Все это изматывает человека и мешает ему комфортно жить", - объяснил Ланг.

Чтобы побороть страхи, психолог рекомендовал чаще сталкиваться с ними лицом к лицу и через силу делать то, что пугает. Со временем страхи уйдут, передает Радио Sputnik.

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