В России за сутки выявили 11615 заболевших коронавирусом

В Москве подтверждено 4082 случая

За минувшие сутки в России выявили еще 11615 заболевших коронавирусом. Это на 727 человек больше, чем днем ранее.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве подтверждено 4082 случая заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 347 человек.

Вылечились от коронавируса 6252 пациента, в том числе в Москве – 1156. Скончались 188 заразившихся, из них 31– в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1237504 случая заражения коронавирусом. Скончались 21663 человека. Выздоровели 988576 пациентов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"