Москва на треть увеличила несырьевой экспорт с начала года

Столица лидирует по этому показателю среди российских регионов

В январе-июле 2020 года несырьевой экспорт столичных компаний вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2019 году этот показатель по отношению к 2018 году был примерно в пять раз ниже - 6,8%.

"Благодаря созданным в городе условиям и активности самих предпринимателей несырьевой экспорт Москвы показывает хорошую динамику", - заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на сайте столичного градоначальника.

Москва по-прежнему лидирует среди российских регионов по несырьевому неэнергетическому экспорту, отметила Сергунина. За первые семь месяцев 2020 года объем столичного экспорта составил 18,3 млрд долларов. Это 22,4% всей структуры общероссийского несырьевого неэнергетического экспорта.

"В разрезах отраслей по сравнению с семью месяцами 2019 года промышленный экспорт Москвы вырос на 35% до уровня 16,4 млрд долларов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26% и составил 1,9 млрд долларов", - рассказал Владимира Ефимова, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Самыми крупными импортерами несырьевой неэнергетической (ННЭ) продукции Москвы стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай. Объем ННЭ в Великобританию вырос на 316%, в США - на 49%, а в Китай - на 25%. Кроме того, Москва увеличила поставки товаров и услуг в Швейцарию (на 369%), в Гонконг (на 149%) и Японию (на 18%).

"В число лидирующих отраслей в столичном ННЭ в первые семь месяцев этого года вошли продукты питания и неметаллические материалы и изделия, вытеснив продукцию металлообрабатывающей и ювелирной промышленности, а также товары широкого потребления, которые активно поставлялись за рубеж в прошлом году. Кроме того, по-прежнему сохраняют высокие позиции по объемам экспорта транспортные средства и комплектующие, электроника и электротехника, машины и оборудование", - сказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, Москва оказывает экспортно ориентированным компаниям комплекс мер финансовой, образовательной, акселерационной и других видов поддержки. Например, в этом году объем субсидий и грантов для столичных экспортеров вырос в пять раз. Власти одобрили 174 заявки на получение субсидий на сумму порядка 374 млн рублей. Для сравнения: в прошлом году на это выделили 71 млн рублей по 69 заявкам.

Добавим, что Московский экспортный центр запустил Онлайн-школу экспортера. На этой онлайн-платформе можно бесплатно посмотреть видеоуроки по выходу на зарубежные рынки. Раздел размещен в личном кабинете и состоит из трех блоков: "На экспорт с нуля", "Английский для ВЭД" и "Страновой блок".

В блоке "На экспорт с нуля" можно найти 12 тем, которые раскрывают спикеры Московской школы экспортера. Они рассказывают о том, как правильно составить экспортный контракт, оформить возврат НДС и защитить интеллектуальную собственность за рубежом. Онлайн-школа также поможет постичь тонкости таможенного оформления, банковского обслуживания экспорта и международной сертификации.

Блок "Английский язык для внешнеэкономической деятельности" содержит 10 взаимосвязанных серий о выводе продукта на зарубежные рынки.

В "Страновом блоке" эксперты расскажут об особенностях экспорта в разные страны мира. Генеральный директор и соучредитель агентства по экспортному развитию бизнеса Bridge-One-Seven GmbH Вероника Любке, например, поделится особенностями экспорта в Германию.

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