Еще одного ребенка увезли в больницу после ЧП на линейке в Великих Луках

Анализы исключили наркотическое отравление

Число пострадавших во время праздничной линейки в Псковской области школьников увеличилось до 14.

"Около восьми часов вечера в районную больницу поступил еще один ребенок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление", - написал губернатор региона Михаил Ведерников в Instagram.

Инцидент произошел накануне в школе №7 в Великих Луках во время праздничной линейки. Пострадали ученики из разных классов и разных возрастов. На данный момент двое школьников находятся в состоянии средней тяжести.

У всех пострадавших взяли анализы. Их результаты не сообщаются, но, по словам Ведерникова, наркотическое отравление исключено. Полиция, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверки.

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