Оппозиция с результатами не согласна

Урегулировать ситуацию в Киргизии в правовом поле призвали российские дипломаты. Обращение опубликовано на сайте нашего посольства. В результате ночных беспорядков в Бишкеке один человек погиб, почти шестьсот пострадали, в том числе сотрудники МВД. Протестующие захватили здания парламента и мэрии, освободили из тюрьмы бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке захвата власти. Тем временем ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Одну из своих главных целей - Белый Дом - митингующие взяли ночью. Здесь находятся парламент и администрация президента Киргизии. В захваченном здании начался пожар, но воинственно настроенную толпу это не остановило. Внутри началась самая настоящая вакханалия. Демонстранты крушили все, что попадалось на их пути.

Они явно не искали какие-то важные для лидеров оппозиции документы. Просто выносили то, что кажется ценным: оргтехнику, книги, детали интерьера, приглянулись даже бумажные пакеты с сувенирной продукцией. Остальное просто летело на пол. А по портрету законно избранного президента республики еще и прошлись ногами.

В здание госкомитета национальной безопасности протестующие ворвались, протаранив грузовиками ворота. Они освободили из-под стражи бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. Охрана не препятствовала. Этим летом Атамбаева лишили статуса экс-президента и приговорили к 11 годам тюрьмы за коррупцию.

Демонстрантам также удалось захватить и здание муниципалитета Бишкека. Они сразу же, без намека на обсуждение с жителями города, объявили имя нового мэра столицы Киргизии - кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии "Республика" Жоошбека Коеналиева. Экс-глава республиканского МВД Курсан Асанов, ранее судимый за сокрытие улик в деле Атамбаева, самопровозгласил себя комендантом Бишкека. А бывший депутат Алмамбет Шыкмаматов сам себя назначил исполняющим обязанности генпрокурора и отменил итоги выборов в парламент. Результаты прошедшего голосования и стали причиной протестов. Оппозиционные партии оказались недовольные тем, что не смогли преодолеть семипроцентный барьер. И теперь проигравшие намерены сформировать народное правительство и выбрать нового премьер-министра. Уже называют и возможных кандидатов на пост президента.

Даже не попытавшись оспорить результаты выборов законными способами, лидеры оппозиции позвали людей на улицы. Хотя в воскресенье, когда шло голосование, нареканий не было. Вывести, правда, удалось не так уж и много - несколько тысяч человек. При том, что население одного только Башкека - более миллиона жителей.

Столкновения с полицией, стрельба и пожары - реалии якобы мирного протеста. Итог столкновений - один погибший, до шестисот пострадавших. Среди последних немало сотрудников милиции, под 200 человек. При этом президент Киргизии заявил, что отдал силовикам приказ не открывать огонь. Сооронбай Жээнбеков выступил с видеообращением. Он допустил возможность аннулирования воскресных результатов и выразил готовность к диалогу с лидерами оппозиционных партий.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле.

Во втором по значимости городе Киргизии Оше люди собрались, чтобы поддержать действующего президента республики. И их мнение тоже должно быть учтено. Однако оппозиция, не дожидаясь переговоров с властями, уже объявила о создании некоего координационного совета.

Лилия Акиньшина, Илья Титов. "ТВ Центр".

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