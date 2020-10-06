Врачи раскритиковали раннюю выписку болеющего ковидом Трампа

Президент покинул госпиталь и переехал в Белый дом

Сегодня болеющий коронавирусом Дональд Трамп вернулся в Белый Дом - всего после трёх дней пребывания в больнице. Прилетев в свою резиденцию, американский лидер первым делом снял маску и обратился к сторонникам. А в Великобритании разгорается скандал вокруг подсчёта больных. Как оказалось, в статистику не включили 16 тысяч положительных тестов.

С начала пандемии история болезни Дональда Трампа, пожалуй, самая громкая и пока самая короткая. О том, что он и его супруга Мелания заразились коронавирусом, американский президент объявил во всеуслышание в минувший четверг, три дня провёл в больнице. И вот он уже на трибуне Белого Дома без маски.

"Я только что покинул госпиталь и это, действительно, что-то невероятное. Врачи и медсестры настоящие профессионалы. Я узнал многое о коронавирусе. И одну вещь можно сказать наверняка: не позволяйте ему управлять вами, не бойтесь его!", - призвал Трамп.

Разрешение покинуть военный госпиталь Уолтера Рида президент получил от своих врачей. Однако многие их коллеги к подобному решению отнеслись скептически.

"Его хорошее самочувствие совершенно не означает выздоровления. Во-первых, при гипоксии человек может быть очень больным, но чувствовать себя хорошо. Во-вторых, Трамп принимает стероиды, а они вызывают манию и психоз. Эти препараты маскируют симптомы болезни и помогают пациенту чувствовать себя очень хорошо", - говорит врач скорой помощи и научный сотрудник Университета Брауна Меган Рэнни.

Так или иначе, Трамп рвется в бой и снова вплотную намерен заняться предвыборной кампанией. Конечно, вряд ли столь скорой его выписке обрадовались в Белом доме. Накануне там резко осудили помощницу Трампа, которая сдала положительный тест на COVID-19 и при этом, как и её босс, ходила без маски. В американском конгрессе один за другим сенаторы уходят на больничный. США по-прежнему в топе мировой статистики по коронавирусу. В Нью-Йорке сегодня готовятся к очередному витку ограничений. Локдаун могут ввести в районах, где уровень заболеваемости в несколько раз превышает общенациональные показатели. Скопление вместе больше 10 человек объявят вне закона. Тем временем власти Британии начинают расследование о пропаже 16000 заболевших.

"В один из самых критических моментов пандемии мы вдруг узнаём, что целую неделю не знали о 16 тысячах позитивных тестов. А значит, что этих людей не изолировали, а 48 тысяч их контактов не отследили", - рассказал министр здравоохранения "теневого правительства" Великобритании Джонатан Эшворт.

Утечка данных произошла на прошлой неделе в результате технического сбоя. В минувшие выходные в стране был побит рекорд - почти 13 тысяч заболевших за сутки. Такого не было даже в начале пандемии. А жители Парижа устроили прощальную вечеринку по случаю закрытия баров и кафе. Их работа приостановлена как минимум до 16 октября.

В стране вновь закрыты спортклубы и бассейны. Кинотеатры, театры и музеи пока продолжают работать с жесткими ограничениями. Заболеваемость в Европе растёт настолько быстро, что эксперты уже говорят о том, что вторая волна коронавируса может оказаться куда сильнее первой.

Татьяна Сидорова, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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