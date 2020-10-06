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Зеленский заявил о невозможности решить конфликт в Донбассе без Путина

11:14
  • вторник
  • 06 октября 2020

Необходим диалог Киева и Москвы

Украинским властям не удастся остановить конфликт в Донбассе без диалога с Россией.
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Об этом в интервью европейскому изданию Politico Europe заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс - это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории", - цитирует украинского лидера "Интерфакс".

Нормандского формата для решения таких вопросов не хватает, сообщил глава Украины. Необходим прямой диалог с Москвой.

Зеленский отметил, что его беседы с Путиным ограничены, но предметны. В частности, без диалога с российским лидером не удалось бы освободить 140 украинцев, которых удерживали в России.

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