В Москве за сутки выявлено 4082 заразившихся коронавирусом

Госпитализированы 1049 человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 11615 новых случаев заболевания в 83 регионах. Из больниц выписаны 6252 человека. Скончались 188 пациентов.

В Москве за прошедший день зафиксировано 4082 новых случая. Вылечились 1156 пациентов. Скончался 31 человек.

Кроме того, в столичном оперативном штабе сообщили, что за сутки в больницы города были госпитализированы 1049 человек.

В Москве с 5 октября компаниям предписано перевести на удаленку не менее 30% работников. Кроме того, пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Московским школьникам продлили на неделю каникулы. Кроме того, усилен контроль за соблюдением масочного режима. Эти меры должны остановить распространение коронавируса и избежать введения более жестких мер.

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