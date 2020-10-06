Школы и детсады в Нью-Йорке под угрозой закрытия из-за ситуации с COVID-19

Болезнь снова набирает обороты

В Нью-Йорке мэр города Билл де Блазио заявил о намерении закрыть все второстепенные предприятия, государственные и частные школы, а также детские сады в девяти районах мегаполиса, чтобы не допустить распространения COVID-19.

Ограничительные меры могут ввести уже 7 октября – если местный губернатор Эндрю Куомо одобрит план городских властей. Сам политик задумку комментировать не стал, но написал в Сети, что местные органы власти не приняли эффективных мер в некоторых горячих точках.

По словам мэра Нью-Йорка, места с повышенным риском заражения, среди которых рестораны и кафе, тренажерные залы и бассейны, также будут закрыты. В девяти районах города будет приостановлено питание в помещениях и на открытом воздухе. Самовывоз и доставка блюд по-прежнему будут разрешены.

"Мне больно предлагать такой подход, но в некоторых частях нашего города - в Бруклине и Квинсе - у нас возникли чрезвычайные проблемы, которых мы не видели с весны", - уверен де Блазио. Он подчеркнул, что подобные меры необходимы, чтобы мегаполис оказался там, "где был несколько месяцев назад".

Мэр Нью-Йорка добавил, что ограничения могут быть сняты, если по прошествии двух недель показатель положительных тестов упадет ниже трех процентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

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