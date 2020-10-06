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Антон Лиссов из Little Big показал первое фото новорожденного сына

11:18
  • вторник
  • 06 октября 2020

Малыша назвали Антоном

Вокалист группы Little Big Антон Лиссов сообщил, что 23 сентября его супруга Анжелика Иванова родила мальчика, вес которого немного превысил четыре килограмма.
Вокалистку Little Big упрекнули в разводе лидера группы

Антон Лиссов присутствовал на родах, резал пуповину и старался казаться спокойным, хотя от волнения у него дрожали руки. "Мелкий почти не орал, был удивлен, вращал глазами, привыкал", - написал музыкант в Instagram. 

По словам Лиссова, до рождения малыша его пугали тем, что спокойная и счастливая жизнь заканчивается. Но оказалось, что заботы по уходу за ребенком его нисколько не напрягают. Встать ночью пару раз и переодеть сына для него несложно. 

"Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве", - написал Лиссов, показав фото с новорожденным.  

Напомним, что Лиссов и Иванова поженились в марте этого года. Новость о беременности Ивановой долго скрывали. 

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