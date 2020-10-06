Эксперт перечислил причины протестов в Киргизии

Он предполагает, что дело не только во внутренних факторах

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович уверен, что причиной протестов в Бишкеке стали не только внутренние, но и внешние факторы.

"Известно, что американские дипломаты встречались в предвыборной период с лидерами оппозиции, призывали их объединяться и не сдаваться", - заявил Мендкович.

При этом он отметил, что в организации протестов нельзя винить только Соединенные Штаты – ведь часть американских дипломатов была эвакуирована из Бишкека на фоне пандемии коронавируса.

Эксперт подчеркнул, что "США заинтересованы в смещении действующего президента" Сооронбая Жээнбекова, который не только считается "слишком пророссийским", но в прошлом году он отказался от соглашения о гуманитарном сотрудничестве.

Мендкович добавил, что действия оппозиции внутри страны также связаны и с сугубо внутренними недовольствами кадровой политикой действующего президента, проблемами с коронавирусом и коррупцией, передает РИА Новости.

"Ситуация очень неприятная, сложная. Мне кажется, что лучшим выходом было бы попытаться избежать всего этого и начать какие-то мирные переговоры", - считает эксперт.

В Бишкеке в понедельник, 5 сентября, на центральную площадь города вышли две тысячи человек, поддерживающих прошедшие в парламент республики партии. Люди потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. Попытки разгона митинга привели к столкновениям протестующих и силовиков, есть жертвы. 6 октября стало известно, что митингующие захватили здание правительства и освободили из колонии экс-премьера Киргизии Жанторо Сатыбалдиева.

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