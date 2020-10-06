Умер актер, сыгравший в "Твин Пикс" и "Убить Билла-2"

Он скончался от лихорадки Западного Нила

В США скончался актер Кларк Миддлтон. Ему было 63 года.

Актер ушел из жизни в воскресенье, 6 октября. Причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила. Лекарство от этой болезни пока не изобрели, передает РИА Новости.

"Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями", - заявила его жена Элисса.

Кларк Миддлтон снимался в криминальном боевике Квентина Тарантино "Убить Билла-2". Также он известен зрителю по сериалам "Твин Пикс", "Закон и порядок" и "Черный список".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"