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Умер актер, сыгравший в "Твин Пикс" и "Убить Билла-2"

11:57
  • вторник
  • 06 октября 2020

Он скончался от лихорадки Западного Нила

В США скончался актер Кларк Миддлтон. Ему было 63 года.

Актер ушел из жизни в воскресенье, 6 октября. Причиной смерти стал вирус лихорадки Западного Нила. Лекарство от этой болезни пока не изобрели, передает РИА Новости.

"Кларк был человеком с доброй душой, который всю жизнь игнорировал ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями", - заявила его жена Элисса.

Кларк Миддлтон снимался в криминальном боевике Квентина Тарантино "Убить Билла-2". Также он известен зрителю по сериалам "Твин Пикс", "Закон и порядок" и "Черный список".

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