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Маск похвалил Роскосмос

13:09
  • вторник
  • 06 октября 2020

Ему пришлась по душе новая разработка корпорации

Илон Маск в Twitter оценил разработку "Роскомосом" многоразовой ракеты-носителя "Амур". Он назвал это "шагом в правильном направлении", но отметил, что корпорация должна подготовить проект к полному повторному использованию к 2026 году.

Компания Маска SpaceX уже использует ракеты-носители с многоразовой первой ступенью, также специалисты при каждом пуске стараются спасти и головной обтекатель, но это не всегда удается. Что касается России, то у Роскосмоса пока нет многоразовых ракет-носителей. Предполагается, что ракета "Амур", над которой корпорация работает совместно с Ракетно-космическим центром "Прогресс", сможет выдерживать до десяти запусков.

Также в России над созданием легкой ракеты с возвращаемой ступенью работает S7. Аналогичные задумки есть и у государственного Фонда перспективных исследований.

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