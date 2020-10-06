Антирекорд: 1049 пациентов с COVID-19 госпитализировано в Москве за сутки

Больше 40% заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что за минувшие сутки в Москве выявили 4 тыс. 82 случая коронавирусной инфекцией. 1 тыс. 49 пациентов с COVID-19 отправили в больницы.

"На ИВЛ в больницах Москвы находятся 253 человека. 12,5% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, еще 11,4% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет", - говорится в сообщении штаба.

В штабе подчеркнули, что под медицинским наблюдением находятся не только заболевшие, но и люди, которые с ними контактировали.

Накануне столичный мэр Сергей Собянин объявил об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей - в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское". Это было сделано в связи с высокой динамикой заболеваемости в городе.

Напомним, что с 5 октября столичные предприятия обязаны перевести на "удаленку" не менее 30% работников, всех работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Исключения позволительны только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требования о переходе на удаленную работу не распространяются на медицинские организации, а также предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.

С 5 октября почти во всех школах Москве начались плановые осенние каникулы. Учитывая ситуацию с COVID, Сергей Собянин распорядился увеличить продолжительность каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах - с 5 по 18 октября.

В этот период не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении столичного правительства. Детские сады (дошкольные группы) продолжат работать по обычному графику.

На каникулах не будут проводиться дистанционные занятия. При этом школьники смогут повторять пройденный материал или осваивать новые знания с помощью Московской электронной школы.

С 28 сентября людям старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендуется соблюдать домашний режим. Им не стоит без особой необходимости посещать людные места и общаться с родственниками и друзьями, живущими отдельно.

Работающих пенсионеров просят перейти на "удаленку" или взять отпуск. Люди с хроническими заболеваниями имеют возможность оформить больничные листы.

В городе продолжают действовать ограничения, связанные с запретом на проведение массовых мероприятий.

В Москве создали резерв коечного фонда для лечения больных с COVID-19. Все городские клиники имеют необходимое медицинское оборудование и лекарства. Врачи своевременно диагностируют заболевание. В сутки проводится около 70 тыс. ПЦР-исследований. Медики, которые контактируют с пациентами с симптомами острых респираторных инфекций, добровольно проходят вакцинацию от коронавируса.

Кроме того, в столице проходит пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Для получения прививки необходимо заполнить анкету и пройти специальный отбор.

В сентябре москвичам начали ставить ежегодные прививки от гриппа. Бесплатно пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках и в пунктах мобильной вакцинации.

Напомним также, что с 12 мая в столице действует масочный режим. Вне дома следует надевать маски и перчатки. Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. За нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. В общественных местах, в том числе на работе, необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра.

При появлении симптомов ОРВИ работники предприятий должны оставаться дома. Для возвращения к работе надо предоставить больничный лист или справку от врача.

Вышеперечисленные меры направлены на то, чтобы снизить темпы распространения коронавируса и избежать более жестких ограничений.

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