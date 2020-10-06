СК возбудил дело из-за истязаний детей в Среднеуральском монастыре

Ранее его захватил схимонах Сергий

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря.

Следователи установили, что С 2004 по 2019 годы люди, личности которых пока не установлены, находясь в монастыре, систематически били семерых детей, полагая, что таким должен быть "воспитательный процесс".

Уголовное дело возбуждено по статьям "Истязание" и "Халатность". В СК считают, что преступление стало возможным из-за невыполнения своих обязанностей работниками системы профилактики безнадзорности.

Ранее сообщалось, что среднеуральский женский монастырь захватил отлученный от церкви схиигумен Сергий (Романов). В конце июля патриарх Кирилл лишил его схиигумена сана.

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