ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК возбудил дело из-за истязаний детей в Среднеуральском монастыре

14:01
  • вторник
  • 06 октября 2020

Ранее его захватил схимонах Сергий

В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря.
Установлена причина смерти ребёнка в монастыре на Урале

Следователи установили, что С 2004 по 2019 годы люди, личности которых пока не установлены, находясь в монастыре, систематически били семерых детей, полагая, что таким должен быть "воспитательный процесс".

Уголовное дело возбуждено по статьям "Истязание" и "Халатность". В СК считают, что преступление стало возможным из-за невыполнения своих обязанностей работниками системы профилактики безнадзорности.

Ранее сообщалось, что среднеуральский женский монастырь захватил отлученный от церкви схиигумен Сергий (Романов). В конце июля патриарх Кирилл лишил его схиигумена сана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ребенок
Ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.