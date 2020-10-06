Задержан спутник пропавшей в Крыму студентки

Бизнесмен отказывается давать показания

Правоохранительные органы задержали спутника пропавшей после морской прогулки в Севастополе 20-летней студентки Лилии Бирулиной.

У СКР есть основания предполагать, что на борту яхты было совершено преступление. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Поиск девушки продолжается.

Спутник Бирулиной отказался давать показания, передает "Интерфакс". На данный момент следователи анализируют допросы свидетелей, изучают записи камер. Также они предполагаемое место преступления - судно.

Бирулина не выходит на связь с 29 сентября. В тот день девушка отправилась в путешествие на яхте с 43-летним бизнесменом и пропала.

Telegram-канал Mash утверждает, что бизнесмен – это Петр Шапиро из Москвы, с которым девушка только недавно познакомилась. Был ли еще кто-то на яхте в день пропажи Лилии, неизвестно.

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