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Депутат МГД Елена Самышина рассказала о пилотном проекте системы цифровой поддержки врачей

13:08
  • вторник
  • 06 октября 2020

У врачей станет меньше рутинной работы

Новая система цифровой поддержки врачей для пакетных назначений диагностики и анализов позволит медработникам значительно ускорить назначения исследований, заявила сообщила депутат Мосгордумы Елена Самышина.

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"Пилотный проект показал, что время на назначение исследований после введения новой технологии сократится в 10 раз - до 15 секунд. Сейчас на это требуется более двух минут. Со временем новая система цифровой поддержки будет внедрена во всех взрослых поликлиниках Москвы", - заявила парламентарий.

Тестирование нововведения проходило на базе четырех столичных поликлиник, теперь специалисты готовятся внедрить его во все остальные. Благодаря специально разработанной программе врачи получают максимально полный набор исследований для дальнейшей диагностики сразу же после установления предварительного диагноза. Самышина отметила, что подобная система значительно ускоряет процесс работы.

"Действительно, набор анализов и необходимых обследований при большинстве диагнозов - типовой, однако врач должен дать назначения. Теперь это будет делать система", - подчеркнула депутат. "На данный момент пакетные назначения доступны для 54 групп диагнозов […] Алгоритм создан на базе клинических рекомендаций по каждому предварительному диагнозу. Система предлагает список обязательных лабораторных и инструментальных исследований, а также консультаций у профильных специалистов. Предусмотрены также дополнительные назначения - в зависимости от существующих показаний", - объяснила она.

В случае необходимости врач вручную сможет расширить или скорректировать пакет исследований. Парламентарий отметила, что время, освободившееся от "выписывания однотипных документов", врачи смогут уделить беседе с пациентом и осмотру.

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