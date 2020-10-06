В Москве на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам

Решение принято из-за угрозы коронавируса

Льготный проезд на общественном транспорте для школьников, пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями, временно отменен. Такое решение принято из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

Транспортные карты школьников будут заблокированы с 9 октября и до окончания школьных каникул. Уплаченные средства перенесут на более поздний срок.

Транспортные карты москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, будут заблокированы до 28 октября. Это, по словам мэра, позволит работающим людям заранее взять больничный или подготовиться к удаленной работе.

"Просьба отнестись к этому решению с пониманием. Оно принято, чтобы защитить здоровье пожилых москвичей. Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах", - написал Собянин.

По словам мэра, ситуация с коронавирусом с каждым днем становится "сложнее и драматичнее". По выявляемости Москва приблизилась к пиковым значениям весны. Однако не все москвичи прислушались к рекомендациям соблюдать масочный режим и оставаться дома. Новые ограничения должны приостановить рост заболеваемости, подчеркнул Сергей Собянин.

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