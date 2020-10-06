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Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке

12:58
  • вторник
  • 06 октября 2020

От работодателей будут требовать еженедельный отчет

Московские предприятия и организации обязаны еженедельно информировать о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на личном сайте градоначальника.

В случае невыполнения данного требования, предприятие могут оштрафовать или приостановить его деятельность в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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