Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке

От работодателей будут требовать еженедельный отчет

Московские предприятия и организации обязаны еженедельно информировать о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликован на личном сайте градоначальника.

В случае невыполнения данного требования, предприятие могут оштрафовать или приостановить его деятельность в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"