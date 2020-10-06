Нобелевскую премию по физике присудили за исследование Вселенной

Награду получили ученые из США, Великобритании и Германии

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали британец Роджер Пенроуз, немец Ранхард Генцель и американец Андреа Гес за изучение Вселенной.

Ученые открыли, что сверхмассивный компактный объект в центре галактики, а образование черных дыр является предсказанием общей теории относительности, сообщили в Нобелевском комитете.

Накануне стало известно, что Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили американцам Харви Альтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за открытие гепатита C.

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