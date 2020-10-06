Володин обсудил с Медведчуком будущее нормандского формата

Возможности диалога еще не исчерпаны

Урегулирование ситуации в Донбассе необходимо активно обсуждать в рамках парламентского формата нормандской четвёрки. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Возможности этого диалога ещё не исчерпаны. Из-за пандемии процесс переговоров притормозили, однако сейчас следует активизировать работу - вместе с коллегами с Украины, из Франции и Германии.

"Есть те, кто хочет, чтобы как можно быстрее пришел мир на Украину. Мой коллега представляет как раз такую политическую силу в украинском парламенте. Наши коллеги в Германии и Франции неоднократно говорили, что они заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине", - сказал Володин.

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