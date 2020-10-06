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Сергей Шакуров попал в больницу с коронавирусом

13:38
  • вторник
  • 06 октября 2020

Об этом проговорилась его коллега

Актриса Анастасия Макеева сообщила, что ее коллегу Сергея Шакурова госпитализировали с коронавирусной инфекцией.  
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"Жизнь вносит свои коррективы и мы порой никак не можем на это повлиять. Пока я летела на самолете мне пришло две новости грустные. Шакуров Сергей Каюмович попал в больницу с ковидом. А "Вий" отмена из-за закрытия площадки", - написала Макеева в Instagram [орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред].  

Правда, затем актриса скорректировала свой пост. Она почему-то удалила информацию о болезни 78-летнего Сергея Шакуров, зато упомянула о переносе спектакля "Чудаки", где играет Шакуров. Скриншот первоначальной записи сохранился у 5-tv.ru

Макеева пожелала всем подписчикам здоровья и выразила уверенность в том, что "впереди нас ждет много всего интересного". 

- Сергею Каюмовичу скорейшего выздоровления! Ты береги себя, милая, крепкого здоровья и сил, - пишут в комментариях. 

- Жаль, что отмена "Вий", Шакурову сил и здоровья. 

- Шакурову выздоровления, тебе, Настя, побольше хороших новостей в телефон! 

- Да, жизнь постоянно преподносит нам какие-то неожиданности, пусть они будут только приятными! 

- Настя, соблюдай все меры безопасности. 

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