Депутат МГД Бускин: Бережные к городскому наследию технологии становятся снова востребованными

Власти стремятся сделать город комфортнее для жителей

В Москве продолжается работа по совершенствованию технологии работы с городским населением, рассказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Власти столицы экспериментируют с интеграцией природных комплексов в урбанистическую застройку, насыщают новые кварталы культурными и социальными учреждениями с невиданной ранее плотностью.

"В Москве продолжается реконструкция городских промзон, в ходе которой для сохранения элементов культурного наследия применяются сложные и оригинальные технологии. […] Сотни площадок, образовавшихся после поэтапного вывода из столицы тяжелых и вредных индустриальных производств, рекультивируются одновременно, преображая Москву и делая ее более светлым, радостным, открытым городом. И если для того чтобы то или иное красивое старое здание попало в это светлое будущее, необходимо его передвинуть - это, как мы теперь видим, вполне возможно", - заявил парламентарий.

По его словам, возрождение легендарной технологии не случайно произошло именно в ходе реконструкции московской промзоны. Способ передвижения домов для столицы является знаковым, в прошлом веке он стал одним из наиболее ярких технических решений, которые использовались при больших реконструкциях города.

Бускин напомнил и о советском инженере Эммануиле Генделе - одном из главных энтузиастов и профессионалов этой операции. С течением лет московские дома перестали передвигать – последняя значительная процедура была проведена в 1979 году, в постсоветские годы подобного не совершалось до настоящего момента.

"То, что такая передвижка происходит сейчас, говорит о заметной эволюции московского подхода к реконструкции территорий - бережные к наследию технологии становятся снова востребованными", - добавил депутат МГД.

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