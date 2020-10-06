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Студентов пригласили принять участие в экоквесте "Вода.online"

13:53
  • вторник
  • 06 октября 2020

Интеллектуальная игра определит уровень экологической грамотности

В России с 1 октября стартовал экологический квест для студентов "Вода.online".

Принять участие могут учащиеся колледжей и вузов от 15 до 30 лет. Интеллектуальная игра поможет проверить и расширить свои знания об экологии, об уникальных водных объектах России.

Испытания для студентов разработали совместно с финалистами Всероссийского юниорского водного конкурса. С подробной информацией о квесте можно ознакомиться на сайте.

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