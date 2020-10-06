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Собянин дал старт эксплуатации поездов нового поколения "Москва-2020"

15:00
  • вторник
  • 06 октября 2020

Состав доработали с учетом пожеланий жителей

На линии столичного метрополитена вышел новый поезд "Москва-2020". Это версия уже известного состава, но доработанная с учётом пожеланий пассажиров. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом поезде стали более широкие дверные проемы, причём сами двери почти полностью стеклянные. Такого раньше никогда не было. Здесь также поручни с "теплым" покрытием, обновлённые пассажирские сидения, увеличенные интерактивные экраны на стенах и мониторы под потолком.

Одним из первых в новом поезде сегодня проехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня большое событие - в первый рейс выходит поезд "Москва-2020", уникальный поезд. Вообще, целая эпоха перемен прошла в Московском метрополитене. За последние годы мы обновили 60% подвижного состава, и в 2017 году создали мирового уровня поезд "Москва". Этот поезд менее шумный, более комфортный, с более широкими проемами двери, с большими выходами, которые позволяют быстрее входить и выходить из метро. И я уверен, это один из самых лучших в мире поездов метро. И это недалекое будущее. Насколько я понимаю, коллеги готовы уже в массовом порядке производить новые поезда взамен прежних, тоже достаточно неплохой конструкции", - заявил Собянин.

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