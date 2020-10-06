Измерители температуры появились в Московском метро

Пока только на станции "Спартак"

На станциях метро появился необычный гаджет — пассажиров с высокой температурой он не пропустит. Новая система установлена на турникетах и с помощью инфракрасного датчика сканирует температуру всех, кто проходит вестибюль. Данные отражаются на дисплее, а само устройство сообщает, может ли пассажир следовать дальше.

Пока такие гаджеты установлены только на станции "Спартак", передает "ТВ Центр". Но если эксперимент признают удачным, подобные измерители температуры появятся и на станциях метрополитена с большим пассажиропотоком.

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