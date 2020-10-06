Появились подробности смертельного ДТП со звездой "Холостяка"

За девушку заступились звездные друзья

Столичная полиция выясняет обстоятельства аварии на Кутузовском проспекте. Минувшей ночью водитель Gelandewagen насмерть сбил пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте.

Черный внедорожник вылетает на встречную полосу Кутузовского проспекта, едва не столкнувшись лоб в лоб со встречным автомобилем. А за мгновение до этих кадров, запечатленных камерой городского видеонаблюдения, дорогая иномарка сбила человека. С учетом привычной скорости потоков на самой элитной столичной магистрали шансов выжить у мужчины не было.

"Около 23.00 на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу, водитель автомобиля "Мерседес Гелендваген" сбил человека, пересекавшего проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход погиб на месте. Личность погибшего устанавливается". – сообщили в столичном ГИБДД.

По данным, просочившимся в СМИ, погибшим оказался 39-летний москвич, работавший в концертно-развлекательном центре на Арбате.

За рулём внедорожника, по свидетельствам очевидцев, оказалась 25-летняя модель Виктория Короткова - финалистка популярного реалити-шоу, где она участвовала вместе с певцом Егором Кридом. Из-за сильного шока девушка не могла разговаривать. Как только о происшествии стало известно, Сеть буквально взорвалась. Случившееся многие окрестили очередной звездной аварией. Между тем именитые друзья модели уже высказались в её защиту. Среди них певица Виктория Дайнеко.

"Очень жаль Вику. Нет ни одного адекватного человека, кто хотел бы сбить кого-то насмерть. Но я много раз видела сумасшедших, перебегающих трассу со скоростным движением. А того водителя, кто не сумеет избежать столкновения, может ждать реальный срок в случае летального исхода. Это же просто ужас, что пишут в комментариях. "Свалят вину на потерпевшего, а девочку отмажут", - написала Дайнеко.

По предварительным данным, в момент ДТП девушка была трезва, на месте ей провели экспресс-тест на алкоголь. Вероятно, из-за сильного удара в автомобиле сработали подушки безопасности, девушку доставили в больницу. Причину случившегося установит следствие.

Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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