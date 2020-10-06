Рудковская объяснила, почему Гном Гномыч "пропал" из соцсетей

Продюсер все реже публикует видео с семилетним сыном

Яна Рудковская рассказала, почему стала реже баловать поклонников Гном Гномыча фотографиями и видео с его участием. По словам продюсера, с рождением четвертого сына у нее стало много забот.

Рудковская разместила в аккаунте семилетнего Саши видео, на котором мальчик с отцом сидят на берегу пруда и обсуждают рыбалку и планы на вечер.

"Немного о вчерашнем вечере. Рыбы было, увы, немного, но удовольствие получили. Мама снять процесс рыбалки не смогла, так как у нее теперь очень много забот", - подписала видео продюсер.

Яна Рудковская – мать четырех детей. Двое ее сыновей родились в первом браке с бизнесменом Виктором Батуриным. За Евгения Плющенко продюсер вышла замуж в 2009 году, а спустя четыре года у них родился сын Саша. В конце сентября звезда рассказала, что стала матерью еще раз – у пары родился сын Арсений, которого для них выносила суррогатная мать.

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