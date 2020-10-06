ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рудковская объяснила, почему Гном Гномыч "пропал" из соцсетей

13:49
  • вторник
  • 06 октября 2020

Продюсер все реже публикует видео с семилетним сыном

Яна Рудковская рассказала, почему стала реже баловать поклонников Гном Гномыча фотографиями и видео с его участием. По словам продюсера, с рождением четвертого сына у нее стало много забот.
"Я самая счастливая мама": в семье Плющенко и Рудковской родился второй сын

Рудковская разместила в аккаунте семилетнего Саши видео, на котором мальчик с отцом сидят на берегу пруда и обсуждают рыбалку и планы на вечер.

 "Немного о вчерашнем вечере. Рыбы было, увы, немного, но удовольствие получили. Мама снять процесс рыбалки не смогла, так как у нее теперь очень много забот", - подписала видео продюсер.

Яна Рудковская – мать четырех детей. Двое ее сыновей родились в первом браке с бизнесменом Виктором Батуриным. За Евгения Плющенко продюсер вышла замуж в 2009 году, а спустя четыре года у них родился сын Саша. В конце сентября звезда рассказала, что стала матерью еще раз – у пары родился сын Арсений, которого для них выносила суррогатная мать.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Яна Рудковская с детьми
Яна Рудковская с детьми
Яна Рудковская
Яна Рудковская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.